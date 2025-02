Aasia suurpank vähendab 4000 töökohta, kuna tehisintellekt asendab inimesi

„Tööjõu vähenemine tuleneb loomulikust kurnatusest, kuna ajutised ja lepingulised rollid taanduvad järgmiste aastate jooksul,“ ütles DBS-i pressiesindaja BBC-le. Alalisi töötajaid kärped eeldatavasti ei mõjuta. Panga ametist lahkuv tegevjuht Piyush Gupta ütles ka, et loodab luua juurde umbes 1000 uut tehisintellektiga seotud töökohta.

See teeb DBS-ist üheks esimeseks suuremaks pangaks, kes pakub üksikasju selle kohta, kuidas tehisintellekt tema tegevust mõjutab.

Ettevõte ei öelnud, kui palju töökohti Singapuris kaob või milliseid rolle see mõjutab.

DBS-is töötab praegu 8000–9000 ajutist ja lepingulist töötajat. Pangas töötab kokku ligikaudu 41 000 inimest.

Eelmisel aastal ütles Gupta, et DBS on AI kallal töötanud üle kümne aasta. „Me kasutame täna üle 800 AI mudeli ja eeldame, et meie töö majanduslik mõju ületab 2025. aastal 1 miljardi Singapuri dollari (ligikaudu 715 miljonit eurot),“ lisas ta.

AI-tehnoloogia jätkuv levik on tõstnud selle eelised ja riskid tähelepanu keskpunkti. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) teatas 2024. aastal, et see mõjutab peaaegu 40% kõigist töökohtadest kogu maailmas.

IMFi tegevdirektor Kristalina Georgieva ütles, et enamiku stsenaariumide korral suurendab tehisintellekt tõenäoliselt üldist ebavõrdsust.

Inglismaa keskpanga president Andrew Bailey ütles eelmisel aastal BBC-le, et tehisintellekt ei ole töökohtade massiline hävitaja ja ka inimesed õpivad uute tehnoloogiatega töötama.

Bailey lisas, et kuigi tehisintellektiga kaasnevad riskid, on sellel on suur potentsiaal.

