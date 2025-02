Mis on lihtne nipp e-poe positiivseks kasutajakogemuseks?

Üks esinejatest, kes 18.märtsil Kultuurikatlas lavale astub, on Grete Hints, kes on pikaajalise kogemusega digitaalsete keskkondade disainer, kes täna juhib disainiagentuuris Velvet digitaalsete disainerite tiimi. Konverentsil on võimalik õppida, kuidas lihtsad, kuid teadlikud UX-lahendused saavad olla uueks „klienditeeninduseks“ ning miks need mõjuvad ostja otsustamisele ja lojaalsusele rohkem, kui arvame.