Ministeerium trikitab elektri hinnaga, võrgutasude suurenemine kadus hinnaprognoosist kui tina tuhka

Kliimaministeerium on põhjendanud meretuuleparkidele kuni 2,6 miljardi eurose toetusskeemi loomise vajadust väitega, et see toob tarbijale lõppkokkuvõttes soodsama elektri. Ministeeriumi arvutuste järgi peaks elektri lõpphind langema 2035. aastaks praeguselt 17,4 sendilt 15 sendini kilovatt-tunni kohta.

Hinnavõit on aga saadud nii, et prognoosist on välja jäetud võrgutasude suurenemine, mida on vaja elektrivõrgu toimimiseks ja arendamiseks. Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm kinnitab Delfi Ärilehele, et kui võrgutasu jääb kümneks aastaks samale tasemele, halveneb elektrivõrgu kvaliteet märgatavalt ja elektrikatkestuste arv suureneb. Kui aga arvestada vajalikku võrgutasu suurenemist, oleks elektri tegelik lõpphind 2035. aastal umbes 17 senti kilovatt-tunni kohta – peaaegu sama, mis praegu.