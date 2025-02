SUUR LUGU | Linna osalusega veemonopol seisab silmitsi suure nõudega, sajad tuhanded tavatarbijad saadeti kohvile

2017. aasta jõulude eel sai Tallinna Vesi riigikohtust väga olulise otsuse. Kohus tunnistab, et ettevõte on klientidelt koorinud palju rohkem raha, kui tohtinuks. Veemonopol väidab siiani, et nad ei ole kärbselegi liiga teinud. Ometi hakkasid uued, madalamad hinnad kehtima 2019. aastal.