Keldo: riigil Tallinna linnahalli panustamiseks raha pole

„Kas see siis on täiesti uue ehitamine, olenevalt, mis on muinsuskaitsepiirangud või olemasoleva renoveerimine, ma sellele ei oska hinnangut anda. Küll aga on äärmiselt oluline, et seal oleks erainvestorist eestvedaja. Tallinna linn ja riik saavad olla partneriks. Ma ei tea, kas Tallinna linnal ka ressursse on, riigil kindlasti täiendavaid ressursse linnahalli suunamiseks ei ole,“ ütles minister ERR-ile.