Ajaloo suurim krüptobörsi häkkimine kukutas ka bitcoin’i hinda

Nii kukkus bitcoin’i hind eile esmakordselt alates novembrist alla 90 000 dollari piiri. Sealjuures on bitcoin’i hind langenud veebruaris umbes 15%. Veelgi enam on langenud ethereum, mis on detsembri tipust kukkunud 38%, sh sel nädalal 10%. Languse põhjustajatena tuuakse välja mitmeid aspekte.