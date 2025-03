Windows 10 saab käesoleva aasta suvel kümne aasta vanuseks, kahjuks 11. sünnipäeva ta enam ei näe. Riigi infosüsteemide amet on välja öelnud, et vajadusel tuleks kavandada nii tarkvara kui ka riistvara uuendamine, et tagada ametlikult toetatud lahenduste kasutamine.