Lõputu hinnaralli. Jaekett avaldab, millised toidukaubad sel aastal juba kallinenud on

Ligi pooled SEB uuringus osalenud eestimaalastest tõid välja, et nende rahaline olukord on viimase 12 kuu jooksul muutunud halvemaks. Peamiseks rahalist olukorda halvendavaks teguriks on lõviosa ehk tervelt 86% vastanute arvates toiduainete ja esmatarbekaupade hinnatõus.