Kuidas aru saada, et inkassofirma nõuab liiga palju raha?

„Ühel hetkel ütleski Ühisraha kõik need lepingud üles ja loovutas nõuded oma tütarfirmale, Revensen OÜ nimelisele inkassole. Selleks hetkeks oli 6000 eurose saadud laenusumma peale tagasimakseid teinud julgelt üle 8300 euro. Üllatus oli väga suur, kui selgus, et antud inkasso nõuab kokku lisaks 5100 eurot.“

See on anonüümseks jääda sooviv võlgnik, kelle lugu jõudis „Võlglase päevik“ blogisse. Kuigi Peeteri (nimi muudetud, toim.) lugu lõppes hästi, sest peale kohtule tehtud avaldust võttis Revensen OÜ oma nõude tagasi, on neid, kes ei oska või ei julge selliseid samme astuda.