Euroopa Liit viibutab näppu ja trahvib. Eesti kohta on pooleli kümme rikkumismenetlust

Praeguse seisuga on Eestil üle võtmata direktiive kokku 11, neist kümne pärast on Euroopa Komisjon algatanud ka rikkumismenetluse. Euroopa Kohtusse ja trahvini on jõudnud neist üks – konkurentsidirektiiv, millega antakse riiklikele konkurentsiametitele vahendid, et edukalt tegeleda konkurentsi piiravate ettevõtjatega.