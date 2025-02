Eesti iduettevõtja: avalik saladus on see, et elektriliinid on mitusada tundi aastas ohtlikud

Elektriliinide läbilaskevõimet kogu maailmas mõjutab väga palju ilmastik ning avalik saladus ka Eestis on see, et võrguettevõtted ei oska seda nii täpselt ennustada ja seetõttu on liinid kolm protsenti ajast ehk mitusada tundi aastas ohtlikus seisus, ütles maailma täpseimat tuuleennustust pakkuva Eesti idufirma asutaja.