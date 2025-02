Euroopa Komisjon esitas tegevuskava energiahindade langetamiseks

Taastuvate energiaallikate arvu suurendamise ja kiirema kasutuselevõtu toetused toovad märkimisväärset kasu ka tarbijatele, kuna need soodustavad energiatõhusamate lahenduste kasutamist, aidates 2030. aastal säästa kuni 162 miljardit eurot aastas.

ELi kõrged gaasihinnad mõjutavad negatiivselt Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Komisjon tugevdab gaasiturgude kontrolli koostöös reguleerivate asutustega ning teeb koostööd usaldusväärsete tarnijatega, et leida uusi konkurentsivõimelisi impordiallikaid. Energialiidu väljatöötamine keskendub integreeritud energiaturgude loomisele, piiriülese kaubanduse edendamisele ja CO2-heite vähendamisele, et kaitsta tarbijaid hinnavolatiilsuse eest.

Kriisivalmidus suureneb

Hinnastabiilsuse tagamisel on oluline roll varustuskindlusel. Komisjon ajakohastab ELi energiajulgeoleku raamistikku, et tegeleda selliste uut liiki ohtudega nagu küberründed, elutähtsa taristu sabotaaž ja impordisõltuvus. Samuti suurendatakse valmisolekut võimalikuks hinnakriisiks, andes muu hulgas liikmesriikidele suuniseid selle kohta, kuidas premeerida tarbimise vähendamist tipptundidel ja hoida energiaarved kontrolli all.