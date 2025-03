„Külaliskorter on majutusettevõtte korter, mis üüritakse täies ulatuses välja,“ selline on külaliskorteri definitsioon, kui küsida maksuametilt. Ometi on kinnisvaraportaalides ringi vaadates näha, et nii mõnigi arendaja või eraisik müüb korterit, mis on ehitatud äripinnale ja mõeldud alaliseks elamiseks.