Keldo seadis turismissektorile eesmärgi: lisandväärtust tuleb kahekordistada

Keldo rõhutas, et turismisektor mõjutab ka investeerimisotsuseid. „Turismi pika vaate eesmärk on panna paika sihid, millega suurendada meie riigi atraktiivsust nii turismi kui ettevõtluse sihtkohana,“ ütles minister.

Täpsemalt keskendub „Turismi pikk vaade 2025-2035“ viiele tegevussammule, mis on suunatud ekspordipotentsiaaliga turismitoodete arendamisele. Plaanis on kasutusele võtta uuenduslikud tehnoloogiad ja andmepõhised lahendused, et jõuda külastajateni personaalsemalt.