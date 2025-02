GRAAFIK | Homme tuleb taas üks selle aasta kõrgemaid elektrihindu

Kõige kallim on elekter 27. veebruaril kell 10 hommikul, mil börsihind tõuseb 285,99 euroni megavatt-tunni kohta. Odavaim on elekter aga varahommikul kell 4–5, mil hind langeb 100,58 eurole.

Kuidas kujuneb börsihind?

Esimestena pääsevad nõudluse katmiseks turule taastuv- ja tuumaenergia üksused. Nende toodang on madalama hinnaga, kuna energiaallikad on soodsad ja tootmisel ei teki süsihappegaasi. Kui taastuvenergiast piisab tarbimise katmiseks, on elektri hind turul soodne.