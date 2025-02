Soome võimsaim tuumajaam pannakse kaheks kuuks seisma

TVO teatel valmistutakse hooldusega ette pikemaks tööperioodiks, sest järgmine iga-aastane hooldus on kavandatud alles 2026. aasta septembrisse.

Olkiluoto 3 on üks maailma suurimaid tuumareaktoreid ning sellel on oluline roll Soome elektritootmises, eriti baaskoormuse tagamisel.

Kõigi Olkiluoto reaktorite hooldustööd on plaanis lõpetada 15. juuniks. Samas on ajalugu näidanud, et esialgsed ajakavad ei pruugi olla kõige täpsemad. Kui eelmise aasta märtsis Olkiluoto 3 plaanilisse aastahooldusesse läks, pidid hooldustööd tehtud saama 1 kuu ja 6 päevaga. Tegelikult naasis jaam turule aga 2 kuud ja 14 päeva pärast hoolduse algust.