USA president Donald Trump plaanib kehtestada Euroopa Liidu kaupadele 25% tollitariifid

Trump ähvardas kehtestada Euroopa Liidule tollimaksud, väites, et EL „moodustati selleks, et Ameerika Ühendriike rikkuda“.

Ta lisas, et räägib tariifidest lähiajal täpsemalt. „Oleme teinud otsuse ja anname sellest peagi teada,“ ütles Trump. „See on üldiselt 25 protsenti ja see kehtib autode ning kõigi muude asjade kohta.“

„Nad on meid tõesti ära kasutanud. Nad ei aktsepteeri meie autosid. Nad ei aktsepteeri sisuliselt meie talutooteid, nad kasutavad igasuguseid põhjuseid, miks seda mitte teha,“ ütles Trump. „Olgem ausad, Euroopa Liit loodi selleks, et USA-d rikkuda. See on eesmärk. Ja nad on sellega hästi hakkama saanud.“