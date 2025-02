Kinnisvaraarendaja Liven tahab taas rohevõlakirjade abil raha kaasata

„Liven viis möödunud aastal edukalt läbi Baltikumi esimese rohevõlakirjade emissiooni kinnisvaravaldkonnas ning investorite suur huvi ja usaldus andis kindlust järgmise emissiooni kavandamiseks käesoleval aastal. Avaliku ettevõttena on meile oluline, et Liveni missiooni ja väärtuspakkumist usaldatakse ning meie valitud suund pakkuda kinnisvaraarenduses nii personaalsust kui tõelist kvaliteeti, on midagi, milles nähakse potentsiaali nii täna kui tulevikus,“ rääkis Liven AS-i tegevjuht Andero Laur.

Liven AS on 2014. aastal asutatud ja peamiselt Tallinnas tegutsev elukondliku kinnisvara arendaja. 2025. aasta alguseks on Liveni portfellis 11 erinevates arenduse faasides projekti, milles on kogumahtu üle 1400 uue kodu rajamiseks. Müügis ja ehitamisel on esmajoones neli Liveni arendust – Luuslangi, Iseära, Regati ning Wohngarteni arendus Berliinis. Liveni arendusportfelli hinnanguline müügitulu maht on üle 371 miljoni euro.