Sähkude hooaeg tuleb taas. Peale väikese hinnatõusu ootavad ees teisedki muudatused

Hinnapoliitika on aga suunatud selliselt, et inimesed hakkaks ostma nädala ja kuukaarte. Uuel hooajal kujunes tõukeratta minutihinnaks 24 eurosenti. Tõus on küll võrreldes möödunud aastaga marginaalne, jäädes ühe sendi juurde minuti kohta, kuid see on Boldi sõnul teadlik samm. „Viimastel aastatel oleme teinud hinnamuudatusi, et tagada teenuse jätkusuutlikkus ja kvaliteet. Tõukerataste hinnastus varieerub hooaja vältel nõudluse järgi. Tutvustasime eelmine aasta klientidele päeva-, nädala- ja kuupasse, mis võimaldavad klientidel sõita oluliselt soodsama minutihinnaga,“ selgitas Apslon. Täna saab sõita nädalapassiga näiteks 0,15 eurot/minut ja päevapassiga 0,20 eurot/minut.