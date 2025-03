UNISEND laiendab oma pakiautomaatide võrgustikku Eestis ja toob turule uue põlvkonna mobiilsed keskkonnasõbralikud ja energiatõhusad pakiautomaadid.

Tänu koostööle Läti Postiga, alustasime uut aastat veelgi suurema pakiautomaadivõrgustikuga, tagades oma klientidele ligipääsu enam kui 1150-le pakiautomaadile Baltikumis. Ka sel aastal jätkab Unisendi pakiveovõrgustik laienemist Eestis ja Baltikumis, et pakkuda klientidele veelgi mugavamat ja kiiremat teenust. Juba aprillis lisandub Eesti võrgustikku 24 uut uDropi pakiautomaati, mis suurendab veelgi Unisendi kohalolekut, samuti on aasta lõpus planeeris lisada juurde ka Unisendi enda pakiautomaate.

Panustades jätkuvalt innovatsiooni ja jätkusuutlikusse lisandub märtsis koostöös Cleveroniga Eesti võrgustikku ka kaks mobiilset akutoitega pakiautomaati, mis on keskkonnasõbralikud ja energiatõhusad. Uued laetavad pakiautomaadid ei vaja juhtmega toiteallikat, mis tagab Unisendi klientidele täiesti uue mugavustaseme. Tänu oma mobiilsusele saab neid pakiautomaate lihtsasti ühest kohast teise liigutada, olles kergesti ligipääsetavad just sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse. Unisendi eesmärgiks on pakkuda kiiret ja usaldusväärset kohaletoimetamisteenust, mis lihtsustab pakkide saatmist ja vastuvõtmist kõigile, olgu tegemist ettevõtete või eraisikutega.