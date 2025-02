Riik hakkab oma äriühingute juhtimises rohkem osalema. Jürgen Ligi: omaniku roll on praegu hajunud

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul tuleb riigil omanikuna seada ettevõtetele eesmärgid ning tagada nende täitmine. „Omaniku roll ja vastutus on praegu hajunud. Ettevõtte tulemuste eest saab ministrilt tõsisemalt aru pärida tingimusel, et ta saab olla juhtimises rohkem kohal,“ märkis ta.

Edaspidi kohtutakse regulaarselt

Koostöö tõhustamiseks tihendatakse suhtlust omaniku ja nõukogu vahel. Edaspidi kohtutakse regulaarselt, et vastutav minister saaks jälgida ettevõtte omaniku ootuste täitmist, tehtud samme ja saavutatud tulemusi ning olla kursis ilmnevate probleemidega. Ministril on õigus tutvuda nõukogu koosolekute protokollide ja muude materjalidega.

Osaluspoliitika põhimõtetes on täpsustatud veel riigi äriühingutes osalemise eesmärke, nõukogu komiteede moodustamise põhimõtteid, juhatuse liikmete valimist, sisekontrollisüsteemi ja riskijuhtimise nõudeid. Uuendatud põhimõtetes on fikseeritud ka nõukogudes soolise tasakaalu eesmärk, mille poole on koosseisude komplekteerimisel järjekindlalt püüeldud.