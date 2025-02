Ühe ajastu lõpp. LHV lõpetab kaubanduskeskustes pensioni müügi

Olgu see Kristiine keskus või Kuressaare Selver – LHV pensionimüüjaid on aastate jooksul kohatud kõikjal Eestis. Nende välimüük on olnud sedavõrd ulatuslik ja püsiv, et on muutunud omamoodi Eesti panganduse ja tegelikult ka üldisemalt müügitöö sümboliks.