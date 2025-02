KUULA | Lihtsalt rahast: kas kinnisvara ostmiseks on praegu hea aeg?

Ehkki kinnisvaraturg oli veel hiljuti paigalseisus, on tehingute arv viimastel kuudel märgatavalt kasvanud. „Ütleme nii, et kinnisvaraturul kaane all ikka muliseb päris kõvasti. Kui meil kinnisvaraturul oli mingi passiivsus, siis sellest sai rääkida 2024. aasta esimeses pooles,“ tõdeb Toompark, kelle sõnul on 2024. aasta juulist kuni tänavu veebruarini olnud kinnisvaratehingute arv Tallinnas väga kõrge.

„Tehingute arv on üle ajaloolise keskmise ja niimoodi nüüd kindlasti kaheksa kuud järjest,“ lisab ta rõhutades, et tehingute arv on kõige olulisem turu indikaator. Samal ajal tõdeb Toompark, et kuigi tehingute arv on üle keskmise, räägivad turuosalised ise passiivsusest ning oodatakse tõusu. „Sellised vastuolulised signaalid on – räägitakse ühest küljest ostja turust, et ostjad justkui keelavad, käsevad, poovad ja lasevad, aga teisalt näitab statistika ikkagi seda, et tehinguid tehakse palju.“

Karin Ossipova sõnab, et kuigi tehingute arv on kasvanud, ei tee koduostjad otsust ainult intressimäära põhjal, vaid arvestavad ka üldist majanduslikku kindlustunnet, mis on peale vahepealset tõusu taas langema hakanud. „Pangas näeme ka seda, et kulude kokkuhoidmiseks vahetatakse suuremaid kodusid väiksemate vastu. See omakorda toob ka turule aktiivsust juurde,“ näitlikustab ta.

Kodud muutuvad taas kättesaadavamaks

Ossipova toob välja, et kuigi ostjate kindlustunne on saanud väikese tagasilöögi, on euribori ja panga intressimarginaali langus kasvatanud koduostjate laenuvõimekust. Kui aasta tagasi sai ostja lubada endale näiteks 100 000 euro suurust laenu, siis tänaseks on see summa kasvanud juba 115 000 euroni.

Kõige selle juures otsivad pangad võimalusi, kuidas klientidele paremaid laenutingimusi tagada. Nii pakub Coop Pank eritingimustel kodulaenu haridustöötajatele ning äsja tuldi välja ka soodsama kodulaenuga politseinikele, päästjatele ja tegevväelastele.