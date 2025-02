Eestis on elektri hind tänavu olnud keskmiselt 119 eurot megavatt-tunni eest, samal ajal kui Soomes on see vaid 49 eurot. Miks peame meie maksma elektri eest üle kahe korra kõrgemat hinda kui meie jõukad põhjanaabrid?

Eesti ja Soome ajalugu on väga erinev. Soome sai oma energeetikaotsuseid teha oluliselt varem kui meie ja seda vaba turumajanduse tingimustes. Nad on olnud selles väga edukad tänu mitmekesisele energiaportfellile, millest saame ainult eeskuju võtta.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega