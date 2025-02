INTERVJUU | AstraZeneca Baltikumi juht räägib, kuidas lahendada tervishoiuinnovatsiooniga tulevasi kriise

Millised need avaliku- ja erasektori koostööd näiteks on?

Uued töötajad peavad olema ka suurepärased koostööpartnerid, sest meie töö nõuab väga häid koostööoskusi – nii ettevõtte sees kui ka väljaspool seda. Usume, et tervishoidu saab muuta mitte ainult uute ravimite turule toomisega, vaid ka läbi erineva partnerluste tervishoiuvaldkonna sees. Meil on juba mitmeid häid näiteid avaliku, erasektori ja ülikoolide koostööst, mis avaldavad positiivset mõju nii patsientide elule kui ka ühiskonnale.

Me loome teaduse ja innovatsiooni kaudu tuleviku tervishoidu inimeste, ühiskonna ja planeedi heaks. Väärtustame paindlikkust, uuendusmeelset mõtteviisi, suurepärast koostöövõimet ja avatud mõtlemist. Vajame erialaspetsialiste, kes on ühtlasi valmis mõtlema kastist välja ja otsima paremaid lahendusi tervishoiu tõhusamaks muutmiseks.

Oleme globaalne ettevõte, tegutsedes 125 riigis, aga ka siinsamas Baltikumis, sealhulgas Eestis. Viimase 2 aasta jooksul on ettevõte kohalik esindus sisuliselt kahekordseks kasvanud ja hetkel on meil Baltimaades enam kui 120 töötajat.

AstraZeneca avalikustas hiljuti 2024. aasta majandustulemused. See oli aasta, mil kasvasime viiendiku võrra ning tõime kasutusse 8 uut ravimit, mis on osa meie ambitsioonist tuua 2030. aastaks patsientideni 20 uut ravimit. Meil on tugev pipeline : 210 käimasolevat kliinilist uuringut rinna-, kopsu- ning eesnäärmevähi, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, raske astma ning harvikhaiguste valdkonnas, millel on potentsiaal tuua innovatsioon patsientideni üle maailma.

Peamine probleem on tervishoiuteenuse kättesaadavus. Võrreldes teiste valdkondadega võib tervishoid olla riigi eelarves suur kuluallikas, aga seda tuleks näha kui investeeringut, sest see võimaldab inimestel elada kauem ja tervemalt, osaleda aktiivselt tööelus, panustada ühiskonda jne.

Ja see ongi see, mis mulle meie tervishoiumaastikul meeldib – meie riigi väiksus annab eelise, sest meil on suhteliselt lihtne kokku tulla, leida ühine lahendus ja viia ideed ellu.

Mis mulle siinses piirkonnas ja eriti Eesti juures meeldib, on see, et koostöö erinevate avaliku ja erasektori partneritega on paindlik ja kiire. Näiteks kui Eestis loodi haruldaste haiguste diagnoosimise algoritm, siis see võeti peaaegu kohe kasutusele ka Lätis, et aidata haruldaste haigustega patsiente. See on keeruline valdkond, sest haruldaste haiguste tuvastamine on nagu nõela otsimine heinakuhjast. Kiire ja paindlik lähenemine on patsientide heaolu nimel võtmetähtsusega.

Selle koostöö põhjal on käivitusfaasis uus avaliku ja erasektori partnerlus, mille eesmärk on sarnasel viisil kaardistada mitmete oluliste haigusseisundite, nt südamepuudulikkusega patsientide teekond, tuvastada probleemid ja leida neile lahendused.

Selle protsessi juures olid ühe laua taga mitmed osapooled – arstid, teadlased, avaliku sektori esindajad, sh rahastajad ning erasektori esindajad, ka AstraZeneca, üks selle algatuse eestvedajaid. Kopsuvähi patsienditeekonna kaardistamise tulemused on nüüd avalikult kättesaadavad ning juba ka osaliselt patsientide heaks rakendatud. Näiteks on parandatud kopsuvähiga patsientide diagnostikat mitmetes haiglates, sealhulgas Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Juba praegu on 60ndates ja 70ndates terveid ning aktiivseid inimesi, kes panustavad ühiskonda ega ole ühiskonnale majanduslikuks koormuseks. Tänu innovatsioonile ja innovatiivsete ravimite ja meetodite (sh ennetus- ja skriiningprogrammid) kasutuselevõtule saame tagada, et kogu elanikkond saab elada mitte ainult kauem, vaid ka tervemalt.

See on justkui elukvaliteedi parameeter, mida saab innovatsiooni ja uudsete ravimite ning ravimeetoditega parandada. See tähendab, et me suudaks elada täisväärtuslikult kuni elukaare lõpuni, olles ise 80- või 90-aastased.

Tervishoiu rahastamine ja innovatsiooni toetamine on investeering ühiskonda – see toob kaasa parema eelarve planeerimise, kõrgema sissetuleku ja tervema rahvastiku. Seega on oluline tervishoidu näha mitte ainult kuluna, vaid ka investeeringuna innovatsiooni.

Kontrollisime statistika põhjal, kui paljud neist uutest ravimitest olid 2024. aasta alguseks Euroopa turgudel patsientidele kättesaadavad. Neist 167-st oli 2024. aasta jaanuaris Saksamaal saadaval peaaegu 150. Lätis ja Eestis oli neist 167-st hüvitatud ja patsientidele kättesaadav vaid 31. Leedus oli see arv veelgi madalam – ainult 14. Kahjuks peavad meie riikides patsiendid ootama peaaegu kõige kauem, võrreldes teiste Euroopa riikidega, et ravimid muutuksid kättesaadavaks.

See loob aga lõhe, eriti ravimite ja teenuste kättesaadavuse osas. Näiteks kui vaadata kõiki uusi ravimeid ja ravimeetodeid, mis registreeriti Euroopa Liidus ajavahemikus 2019–2022, siis neid oli kokku 167. Need ravimid toovad endaga kaasa reaalseid uuendusi ja paremaid ravitulemusi.

On olemas objektiivne mõõdik, millega tervishoiukulutusi hinnatakse ehk protsent SKT-st. Balti riikides on see protsent, mida tervishoiule kulutatakse, Euroopa Komisjoni andmete järgi vahemikus 7–7,6%. Kui vaadata Euroopa keskmist, siis kulutatakse tervishoiule 10,4% SKT-st, ja juhtivates riikides on see näitaja isegi ligikaudu 12%.

Teine mõõde on siin on see, kuidas saame aidata kogu tervishoiusüsteemi optimeerida. Tervishoid on suur kulu ja koormus ühiskondadele majanduslikus mõttes. Kaasaegsete diagnostikavahendite ja andmehalduse abil saame aidata süsteemil tuvastada patsiente varases ennetusstaadiumis või ravitavates haiguse staadiumites ning vältida patsientide hilisemates haiguse staadiumites ravimise lisakulusid.

Kui suur osa haigustest on üldse ennetatavad?

Vähk, südame-veresoonkonna haigused, ainevahetushaigused, hingamisteede haigused ja harvikhaigused moodustavad 80% kõigist tervishoiu kuludest. Neist omakorda 80% on ennetatavad ja AstraZenecas olemegi oma fookuse seadnud just neile haigustele. See ei tähenda, et inimene suudab varsti elada igavesti, kuid keskmine eluiga pikeneb ja mis olulisem, me saame elada tervemalt.

Märkimisväärne on ka, et kõiki neid haigusi raviti varem iseseisvate haigustena. Tegelikult ei tohiks me otsida lahendusi, mis sobivad diabeedi, südamepuudulikkuse ja krooniline neeruhaiguse raviks eraldi, vaid kõik on omavahel seotud. Seega liigume tervishoius üldiselt haiguse ravimise vaatenurgast patsiendikeskse vaatenurga suunas. 90% meie portfellist ongi juba personaliseeritud meditsiin.

Kuidas saaks andmeid paremini meditsiiniinnovatsiooni hüvanguks rakendada?

Tavaliselt on probleemiks see, et meil on palju meditsiinilisi andmeid, kuid need on koondatud erinevatesse süsteemidesse. Seetõttu on patsientide info killustatud. Esiteks on süsteemne väljakutse see, kuidas integreerida kõik andmed, mis on saadaval erinevates süsteemides. See on suur väljakutse tervishoiusüsteemide jaoks. Kuid kui me seda teeme ja hakkame neid andmeid sihipäraselt kasutama, siis võivad juhtuda imelised asjad, eriti kui rääkida harvikhaiguste varajasest diagnoosimisest või tuvastamisest.