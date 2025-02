Valitsus eraldab ühistranspordi rahastuseks üle 37 miljoni

Valitsus kiitis heaks regionaal- ja põllumajandusministeeriumi esitatud ühistranspordi rahastamise kava. Lisaks räägiti läbi ka põhimõtted, mille alusel otsustada tuleval sügisel pikaajaline ühistranspordi rahastamine.

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartmani sõnul on ühistransport suurele hulgale inimestele igapäevaselt oluline liikumisviis, millega jõuda kooli, tööle, kauplusesse, arsti juurde või mujale. „Ühistranspordi käigus hoidmise ja arendamise tagamiseks langetasime täna olulise otsuse edaspidise rahastusmudeli osas. Nii tagame, et ka edaspidi on inimestele võimalik mugavalt ühistransporti kasutada ning kasutajate arv kasvab,“ ütles Hartman.

Puudujääk tuleneb 2020. aastast

Selle aasta ühistranspordi kulude katteks vajalike vahendite puudujääk on tingitud suuresti ühistranspordi baaseelarve külmutamisest 2020. aastal. „Kuigi eelarve on juba viis aastat külmutatud, on arusaadavalt igal aastal kasvanud tööjõu-, taristu- ja kütusekulud ning tõusevad ka lennujaamade ja sadamatasude kulud. Samas on oluline, et ühistranspordi pakkumine jätkuks ja areneks, kuna väga paljud inimesed sõltuvad oma igapäevastes tegemistes ühistranspordist,“ rääkis ta.

„Kuigi kulusid on palju, oleme ühistranspordis võtnud suuna muuta teenust igal aastal paremaks, sh efektiivsemaks – väldime transpordiliikide dubleerimist ning teeme rohkem nendevahelist koostööd. Samuti usume, et parema teenuse korral kasvab nii ühistranspordi kasutajate arv ning ka omatulu. Mitmed olulised muudatused ning arengud leiavad aset ka sellel aastal – liinile tulevad täiendavad rongid, ühendused muutuvad kiiremaks,“ lisas ta.