Majandusspetsialist: korterite kättesaadavus jätkab tänavu paranemist

Aktiivsus paranes aasta lõpus tänu langevatele intressimääradele ning seni edasi lükatud ostuotsustele. Peamiselt suurenes tehingute arv aga järelturu korteritega, kuna võrreldes uusarendustega on need madalama hinnatasemega.

Uusarenduste broneeringute suurenemist toetasid müüki tulnud uued projektid. Kuigi korterite taskukohasus paraneb intressimäärade languse toel, on uusarenduste kõrge hind muutnud need kättesaadavamaks suurema sissetulekuga majapidamistele. Seetõttu võtab nõudluse laialdasem paranemine rohkem aega.

Paranes ka keskmise palga ostjõud korteriturul

Maa-ameti statistika näitab, et järelturu korterite hinnad kerkisid eelmisel aastal 3 protsenti. Uusarenduste keskmine hind oli arendajate kodulehe statistika järgi eelmisel aastal aastatagusest 4,5 protsenti kõrgem, kuid tõenäoliselt pakkusid arendajad endiselt mõningaid allahindlusi või tasuta lisahüvesid.

Uusarenduste ja järelturu korterite hinnavahe on viimastel aastatel suurenenud. Aasta lõpus olid uusarendused järelturu korteritest keskmiselt 44 protsenti kallimad. Osaliselt saab seda selgitada eksklusiivsemate ja kõrgema hinnaklassi korterite suurema osakaaluga müügipakkumiste arvus, kuna kõrged intressimäärad on muutnud uusarendused paljude jaoks kättesaamatuks. Teisalt sunnivad ka maksutõusud uusarenduste hinnataset hoidma, kuigi nõudlus on tagasihoidlik.