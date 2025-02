Ümardamisreegel tõi Eesti panka tagasi rekordkoguse 1- ja 2-sendiseid

„See, et keskpanka tagastati tavalisest umbes kümme korda rohkem pisimünte, oli ootuspärane, sest sama on juhtunud teisteski euroala riikides, kes on varem ümardamisreegli kasutusele võtnud,“ selgitas Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve.