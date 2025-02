Enefit Green kasvatas kasumit, kuid uute tuulikute rahateenimise võime jäi oodatust lahjemaks

Fookus kasvu asemel kasumil

„Pärast intensiivseid kasvuaastaid keskendume nüüd püsiva rahavoo tagamisele ning tasakaalu leidmisele ettevõtte kasvu ja kasumlikkuse vahel. Meie fookus on ettevõtte kestlikul arengul,“ lisas ta. „Suure tootmisettevõttena on Enefit Greeni jaoks tähtis, et iga tootmismahu megavatt-tund looks maksimaalset väärtust. See tähendab, et meil tuleb hoida tootmisvarad väga töökindlana, veel ehituses olevad objektid peavad valmima õigel ajal ja kõigi varade tulupotentsiaal on vaja täielikult ära kasutada.“