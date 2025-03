Müüa korter koos asotsiaalidega. Maakler: valduse vabastamiseks tuleb pöörduda kohtu poole

„Korter on halvas seisukorras ning vajab kapitaalremonti, olles praegu elamiskõlbmatu. Asotsiaalsete isikute pikaajalise elamise tõttu on lisaks remonttöödele vajalik läbi viia sanitaar-hügieenilised puhastustööd ja kahjuritõrje,“ seisab korteri müügikuulutuses.

Korter millest jutt, asub Tallinnas, Sitsi tänav 5b aadressil ja on ehitatud 120 aastat tagasi. Korterist endast pilte pole, kuid pea 20 ruutmeetrise korteri eest küsitakse 26 500 eurot. Esmapilgul võib tunduda, et tegu on hea diiliga, sest ta on pea poole soodsam konkurentidest ja viisakas asukohas, aga kuulutuse lõpus olev lause muudab kõik: „korteris elavad isikud ei soovi vabatahtlikult eluruumi vabastada. Tulevane omanik peab arvestama, et peab tegelema antud isikute sundväljatõstmisega, valduse vabastamiseks tuleb pöörduda kohtu poole.“

Seadus kaitseb puuküürnikku

Kui uus omanik mõtleb, et läheb hoopis sõpradega kohale ja lööb korra majja, siis see võib päädida kriminaalkaristusega. Lindeberg Legali juhtivpartner Keijo Lindeberg kutsub üles olema ettevaatlik. „Peamine probleem seisneb selliste vaidluste puhul asjaolus, et tegemist on faktiliselt kolmanda isiku elukohaga. Ehk õiguslikult võib inimese elukohaks olla ka korter, mille kasutamise õigust tal pole,“ tõdeb ta.

Olukorra teeb keerulisemas veelgi asjaolu, et karistusseadustiku § 266 lg 2 kohaselt karistatakse valdaja tahte vastaselt elamiseks kasutatavasse ruumi tungimise eest kuni kolmeaastase vangistusega. Ehk kui uus omanik läheb iseseisvalt korda majja lööma, võib ta sattuda maksumaksja leivale või saada trahvi. „Lisaks on eraldi koosseis ebaseaduslik eluruumist väljatõstmine, mille eest karistatakse rahalise karistusega. Kokkuvõttes on mõistlik pöörduda kohtu poole, et kohus kohustaks isikut korteri valdust vabastama ning sellisel juhul toimub isiku väljatõstmine kohtutäituri poolt ja kohtuotsuse alusel,“ selgitas Lindeberg

