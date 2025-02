Maag Grupp viib Farmi, Tere ja lihatööstuse ühtse katuse alla

Nordic Milki alla kuulunud Tere , Farmi , Deary ja Meieri Transport liidetakse peatselt Maag Food äriüksusega, mis on alates 2023. aastast opereerinud kõiki grupi lihatootmisega seotud ettevõtteid Baltikumis. Nende hulka kuuluvad Eestis tuntud Rakvere, Tallegg ja Rannarootsi, Lätis Rigas Miesnieks ning Leedus Klaipedos Maistas.

Ettevõtete ühendamine aitab Silver Kauri sõnul luua uut sünergiat erinevate grupisisteste tööstuste vahel. Muudatusi senistes tootmistegevustes ega kaubamärkides liitumine kaasa ei too.

Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp märkis, et ettevõtete koondamine ühtse juhtimise alla on osa grupi pikaajalisest strateegiast. „Eesti juhtiva toidutootjana on meie peamiseks eesmärgiks laiendada oma haaret ka rahvusvahelistel lähiturgudel,“ ütles Lepp.