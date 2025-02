Eesti Energia juht: riik pole endiselt langetanud gaasijaamade ehituseks vajalikku rahastusotsust

Vaatamata jaanuaris meediasse jõudnud infole, et valitsus eraldab Eesti Energiale Narva gaasijaama rajamiseks 100 miljonit eurot, kinnitas ettevõtte juht Andrus Durejko, et riik pole veel aktsiakapitali suurendamise otsust langetanud.

„Korrektne on see, et riik ei ole otsustanud seda aktsiakapitali suurendamist. Ma ei saa seda rohkem kommenteerida,“ ütles Durejko. „Võib tulla, võib-olla ei pruugi tulla. Aga see on seotud siis nii-öelda meie investeerimis- või laenuvõimekuse tõstmisega,“ sõnas Eesti Energia juht.

Jaanuari alguses teatas valitsus, et plaanib eraldada Eesti Energiale 100 miljonit eurot Narva gaasijaama kiiremaks rajamiseks. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles toona ERRile: „Valitsus langetas põhimõttelise otsuse suurendada Eesti Energia aktsiakapitali 100 miljoni euro võrra, mis tähendab, et Eesti Energial tekib võimalus Narva gaasijaama ehitamiseks.“

Kuigi aktsiakapitali tõstmisele ei saa Durejko teatel gaasijaama silti külge panna, avaldaks Eesti Energia finantsseisu parandamine siiski kaudselt mõju ka gaasijaama rajamise plaanidele.

Investeeringuteks napib raha

Eesti Energia juhatuse esimehe sõnul on riigiettevõtte investeeringute plaan praegu „kitsas“ ning eelkõige ollakse keskendunud juba alustatud projektide lõpetamisele. Seetõttu jääb ka investeeringute maht käesoleval aastal väiksemaks kui möödunud või ülemöödunud aastal. „Aus vastus on see, et me täna rahastame ära juba tehtud investeerimisotsused. See on see fookus,“ sõnas Durejko, tuues välja nii Leedu Kelme tuulepargi lõpetamise kui ka uue õlitehase valmimise.