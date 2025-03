Hoolimata madalast nafta maailmaturuhinnast on Eestis kütus kallis. Müüjad selgitavad olukorda

Suheldes kütusemüüjatega, siis rõhutatakse turu väiksusele ja sellele, et tegelikult on viimasel poolaastal Eestis siiski kütus odav olnud. „Kuue kuu jooksul on kütuste liitrihinnad jäänud maailmaturuhindade muutustele alla keskmiselt 2–5 sendiga. Suur konkurents tähendab ühelt poolt hindade ühtlustumist tanklakettide vahel ning teiselt poolt erakordselt kiiret reaktsiooni kütusehindade muutustele konkurentide poolt,“ selgitas hinnastamist Terminal Oili juhatuse liige Alan Vaht.

Küll aga ei nõustu nende väidetega Lõuna-Eestis tegutsev Oilman OÜ juhatuse liige Janek Kirjutaja. „Kui arvestada, et barreli hind on langenud 69-70 usd tasemele, võiks ka jaetanklates diislikütuse hind olla vähemalt 10–15 senti odavam kui praegu. Kütuseturul on palju tegureid, kuid praegu paistab, et hinnalangus ei jõua jaekliendini nii kiiresti, kui võiks.“