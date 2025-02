Lääne ettevõtted kaaluvad Vene turule naasmist

Venemaa turul tegutsevad lääne osalejad eeldavad, et USA ettevõtetel on lihtsam Venemaale naasta kui Euroopa firmadel, sest USA valitsus taotleb aktiivselt suhete parandamist Venemaaga.

Lääne turuosalised, kes on olnud ühenduses Vene ametnikega, usuvad, et ettevõtetel, kes lahkusid „keskmist sõrme näidates“ on raskem tagasi tulla kui neil, kes lahkusid hillitsetult.

Venemaa on teatanud, et lääne ettevõtete tagasipöördumist soovitakse siiski reguleerida nende tingimusel. Nii on Vene rahandusministeerium soovitanud, et „ebasobivate riikide“ ettevõttetel oleks naasmiseks valitsuse välisinvesteeringute komisjoni nõusolekut. Näiteks Venemaa asepeaminister Denis Manturov on vihjanud, et jaekettidelt, kes soovivad naasta, nõutakse kaupluste avamist ka Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladele.