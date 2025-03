VAATA JA KUULA | Riskid või kindlustad?: Kodukindlustust sõlmides kiputakse oma vara väärtust alahindama

Oluline on meeles pidada, et kodukindlustuse sisu erineb sõltuvalt sellest, kas inimese koduks on korter või eramaja. Nimelt katab korteris elades kodukindlustus standardlahenduse raames vaid omanikule kuuluva siseviimistluse (sh toru- ja elektrisüsteemide) kahjud, eramus elades aga kogu hoone taastamise.

Siiski tulevad Lillmaa sõnul ka eramus elades kodukindlustuse puhul mängu mitmed nüansid. „Kuigi kindlustusseltsid annavad kodukindlustusega automaatse katte kinnistul asuvate erinevate hoonete jaoks, on sellele seatud kindel piirmäär. Näiteks kui kinnistul on eraldi grillnurk, lastemänguväljak, saun ja puukuur, tuleb ise huvi tunda ja üle uurida, kas rahaline piirmäär on seatud sellisele kõrgusele, et see õnnetuse korral kõigi nende hoonete taastamise katab,“ selgitab ta.