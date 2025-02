LHV finantseerib T1 uuenduskuuri 3 miljoni euroga

„Viimastel aastatel oleme T1-s jõuliselt ellu viinud uut kontseptsiooni, et anda keskusele värske hingamine. Mullu investeerisime keskuse uuendamisse 10 miljonit eurot ning jätkame oma ideede elluviimist tänu uuele LHV Panga 3 miljoni eurosele finantseeringule,“ ütles T1 tegevjuht Tarmo Hõbe.

Oluline projekt on tänavu avatav uus Lidli kauplus T1 esimesel korrusel, kus ehitustööd on lõppenud. T1 ülemistel korrustel on kavas laiendada meelelahutus- ja harrastusvõimalusi, neljandal korrusel avab peagi uksed uus bowlingukeskus.