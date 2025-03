iPhone 16e nüüd Eestis – iPhone 16 seeria võimas liige uskumatult taskukohase hinnaga

Alates tänasest on Eestis müügil iPhone 16e – värskeim iPhone 16 seeria telefon, mis on loodud selleks, et kõik saaksid nautida nii vajalikke igapäevaseid funktsioone kui ka tipptasemel tehnoloogiaid. See nutitelefon on suurepärane valik neile, kes otsivad kvaliteetset, usaldusväärset, modernset ja vastupidavat seadet, mis on parima hinna ja kvaliteedi suhtega.