Viimane hüvastijätt: Skype’i asutaja jagas jälgijatega emotsionaalset postitust

Üks asutajatest, Niklas Zennström, meenutas sotsiaalmeedias emotsionaalses postituses Skype’i algusaegu ja selle mõju maailmale. „Me ehitasime Skype’i, et murda telekommunikatsiooni monopolid ja muuta maailm väiksemaks. Ööpäevaga said välismaalased, ärireisijad ja isegi need, kes pidid kodumaalt lahkuma rasketel asjaoludel, võimaluse oma lähedastega suhelda – täiesti tasuta.“

Ta rõhutas, et kuigi Skype’i aeg saab nüüd ümber, elab ettevõtte pärand edasi enam kui 900 uues firmas, mille on loonud Skype’i endised töötajad ja investorid. „Euroopa tehnoloogiamaastik on Skype’i tõttu õitsele puhkenud ning see on suurepärane asi,“ märkis ta.