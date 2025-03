Ristile planeeritav akusalvesti lubab kriisi korral katta 10% Eesti energiavajaduse vähemalt neli tundi

Ehitustöödeks vajalik ehitusluba on juba saadud ning akusalvesti peaks hakkama töötama lähiaastatel. Sunly sõnul võimaldab akusalvesti talvisel ajal katta neli tundi järjest kuni 10% Eesti elektritarbimisest. "See tähendab, et salvestame päevasel ajal toodetud päikeseenergia ja saame selle õhtul, kui tarbimine on suurem, elektrivõrku anda," lisas Enok. Seda muidugi juhul, kui päikest on.