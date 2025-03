Süsteemioperaatorid plaanivad EstLink 2 remondikulud kohtu kaudu sisse nõuda

Eleringi juhatuse esimehe Kalle Kilgi sõnul on arestinõudest loobumise põhjus arestimisega kaasnevad ebamõistlikult suured kulud. „Laeva aresti all hoidmise kulu on hinnangute järgi sadu tuhandeid eurosid kuus, lisaks aresti tagatis miljon eurot ja veel mitmed lisakulud, mille tulemusena võivad arestist tulenevad kulud lõpuks suuremad olla kui laeva väärtus. Lisaks on laeva kohtuvaidluse vältel äärmiselt keeruline müüa,“ sõnas Kilk.