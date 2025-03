Omniva uue juhina alustas tööd Martti Kuldma

Jaanuari lõpus teavitas Omniva grupi senise juhi Mart Mägi tagasiastumisest. Eesti Posti nõukogu valis juhatuse uueks esimeheks senise juhatuse liikme ning innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhi Martti Kuldma.

Kuldma alustas koostööd Omnivaga nõukogu liikmena 2021. aastal, liitudes seejärel 2023. aasta juulis ettevõttega juhatuse liikme ning innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhina.

„Martti Kuldma on tugev innovaator. Pooleteise aasta jooksul on ta ehitanud Omnivas üles tugeva tehnoloogiatiimi, automatiseerinud ja lihtsustanud tehnoloogilisi tööprotsesse ning rajanud kasvule orienteeritud tooteorganisatsiooni, luues sellega Omniva tehnoloogiavaldkonnast tugeva äri,“ sõnas Eesti Posti nõukogu esinaine Helo Meigas. „Olen kindel, et Martti suudab tuua sama kõrgel tasemel innovatsiooni ning kasvule orienteeritust tuua ka terve grupi juhtimisse.“

Martti Kuldma juhatuse liikme leping sõlmiti viieks aastaks. „Kui vaadata eesmärke selleks perioodiks, siis kõige olulisem on kindlasti jõuda postiteenuste majandusliku jätkusuutlikkuseni. Omniva on täna ainus postivedaja Eestis, suurima turuosaga pakivedaja kõigis Balti riikides, üks tuntumaid brände Baltikumis ning meie pakiveomaht on püsinud aastaid kasvuteel. Majanduslikult tuleme küll kokkuvõttes ots-otsaga kokku, kuid paraku nii, et edukamad teenused katavad nõrgemate kahjumid – see ei ole ärilises mõttes õige ega pikas plaanis jätkusuutlik,“ selgitas Kuldma.

„Minu eesmärk on leida üles ja aktiveerida need viisid, kuidas Omniva saaks jätkata Eestis ja teistes Balti riikides kõigile inimestele maailma lähemale toomist. Selleks peavad meie teenused ja tööprotsessid olema lihtsa ülesehitusega – selle asemel, et teha vähemaga rohkem, võiksime teha targemini. Nii tõuseb iga töötaja poolt loodud lisaväärtus, mis toetab ettevõtet läbi parema kasumlikkuse ning lubab ka töötajatele paremat palka maksta. Tegevus peab lähtuma klientide vajadustest ja ärilisest põhimõtetest. Siis on kõik võimalik,“ sõnas Kuldma.