Kui poolte vahel on sõlmitud tööleping, siis on tööandja kohustatud maksma tehtud töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal.

Kui tööandja on töötasu väljamaksmisega hilinenud, on töötajal õigus nõuda viivist. Viivise arvutamisel on abiks viivisekalkulaator.