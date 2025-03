Euroopa Komisjon uurib Olerexile antud keelatud riigiabi

AS-i Terminal kaebuse kohaselt on Eesti riik andnud ebaseaduslikku riigiabi AS-ile Olerex, võimaldades sel vältida kütusemüügil biokohustuse nõude täitmist mitme aasta jooksul. See kahjustab nii Euroopa Liidu eesmärki liikuda keskkonnasõbralikuma transpordi suunas kui ka moonutab konkurentsi turul.

„Ausa ettevõtluse ja konkurentsi tagamiseks on oluline, et sõltumatu hindaja Euroopa Komisjoni näol alustas omapoolset menetlust, kuna kohalikud kütuseturu järelevalvega tegelevad ametkonnad on oma tööd seni teinud puudulikult. Olerexi saadud eelis biokohustuse nõude mittetäitmisel on mõjutanud konkurentsi kahjustades kõiki teisi turuosalisi kui ka jaetarbijaid, kes on maksnud kütuse eest kokkuvõttes kallimat hinda,“ lausus AS-i Terminal juhatuse liige Raido Raudsepp.