Kliimaministeerium toetab uue maksu edasilükkamist. ELi tasandi muutuseks on vaja suurriikide toetust

Praegusel kujul toob ETS2 direktiiv kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Laura Remmelga sõnul kaasa suure halduskoormuse ning see ei ole kooskõlas eelmisel nädalal tutvustatud puhta tööstuse kokkuleppega.

ETS2 tõstab mootorikütuse hindasid ja sellega soovitakse Remmelga sõnul motiveerida inimesi valima liikumiseks elektriautosid või teisi alternatiive. Kuid kuna viimased alternatiivid pole veel piisavalt arenenud ja taskukohased, on tõenäoline, et süsteem oma eesmärki ei täida.

ETS2-ga tõuseks bensiini ja diislikütuse hind liitri kohta 16,8 ja 19,1 senti, kui arvestada CO 2 hinnaks 45 eurot tonni kohta.

„Otsene ja aus vastus on, et kui EL peaks edasi lükkama juba heakskiidetud ja alates 2027. aastast transpordikütustele rakenduva süsinikumaksu, lükkuks edasi ka sellest otseselt tulenev kütuse hinna tõus,“ ütleb Terminal Oili juhatuse liige Alan Vaht.

ETS ei ole Vahi sõnul Euroopas midagi uut. Energiamajanduses kehtib sarnane süsteem juba 2005. aastast ning see on aidanud märkimisväärselt vähendada ELi elektri- ja soojatootmise ning tööstuse kasvuhoonegaaside heidet. Aastatel 2005–2023 vähenes ELi energiamajanduse CO 2 heide koguni 47 protsenti.

Samal ajal kasvas ELi majandus ligikaudu 25 protsenti hoolimata energiamajanduse heitepiirangutest ja ETSi kehtestamisest. „See näitab, et CO 2 heite vähendamine maksustamise kaudu ei ole takistanud majanduskasvu. Pigem on mitmes sektoris toimunud edukas üleminek puhtamatele tehnoloogiatele ja energiatõhusamatele lahendustele, mis on võimaldanud majandusel jätkuvalt areneda,“ ütleb Vaht.

Erinevalt energiamajandusest on kasvuhoonegaaside vähendamine transpordisektoris märksa keerulisem. Tegemist on ELi ainsa sektoriga, kus heitkogused on alates 1990. aastast hoopis suurenenud. „Pealegi ei ole transpordisektori probleemid piiratud vaid ELiga – see on globaalselt suurim kliimaprobleem,“ ütleb Vaht. Viimase 55 aasta jooksul on transpordisektori kasvuhoonegaaside heide maailmas üle kolmekordistunud.