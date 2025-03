Kardeti halvimat? Majanduskasv tuli isegi ekspertidele üllatusena

Statistikaameti andmetel kasvas 2024. aasta jooksul majanduse maht tasapisi, olles viimases kvartalis 1,2% suurem kui aasta varem.

Majandusstatistikat iseloomustab endiselt eri näitajate vaheline vastuolu, analüüsib Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

„Eratarbimine ja eksport suurenesid, kuid investeeringute vähenemine oli seekord sügav. Lohutavalt saab aga öelda, et investeeringute vähenemise taga polnud valdavalt mitte ettevõtete investeeringute kahanemine, vaid valitsuse investeeringute vähenemine. Tõenäoliselt lükkus mõni aasta lõppu planeeritud riigi investeering edasi, sest valitsuse investeeringuid oli prognoosis arvestatust oluliselt vähem,“ nendib Oja.

Kuigi majandus on kasvule pöördunud, iseloomustab edasist arengut Oja sõnul suur ebakindlus. „Tollimaksude ja kaubanduspiirangute seadmise võimalus ei tule väikesele avatud majandusele kasuks, rääkimata geopoliitilisest ebakindlusest. On võimalik, et ettevõtted hakkavad tariifide ootuses arvestama tulevasi makse hindadesse, ja see kahjustab maailmakaubandust ka siis, kui tariife ei kehtestatagi,“ ütleb Oja.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul kinnitavad statistikaameti viimased andmed, et Eesti majandus taastub: „Uudis kinnitab, et majanduskasv on taastunud. Sõjaga kaotatud turge ja kaupu on asendatud, inflatsiooniga on kohanetud ja tarbija on julgemaks muutunud. Kui ei tule rahvusvahelist tagasilööki, siis majanduskasv tänavu jätkub. Võime arvestada kohanemise ja laenamise odavnemisega, nii nagu seni pidime leppima kõrge euriboriga, mille mõju meile suhteliselt suurem on olnud.“

Automaks soodustas eratarbimist