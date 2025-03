Automaatne robotladu suudab nüüd säilitada isegi külmutatud tooteid

Sisult on tegemist AutoStore’i tehnoloogial põhineva robotlaoga. See on üks suur laomoodulitest koosnev võrgustik, kus moodulite vahel liigub ringi robot, mis tähendab, et riiulite vahele ei ole vaja inimestele või suurtele masinatele eraldi liikumisruumi jätta. Tehnoloogia uuendus seisneb aga selles, et nüüd saab robotlattu luua vajadusel eri temperatuuritsoonid ning probleemideta hoiustada ka külmutust või jahutust vajavaid tooteid. Lahendus suudab hoida tooteid kuni -25 kraadisel temperatuuril.

AutoStore’i süsteemid on ennekõike suunatud e-poodidele ja veebikaubandusettevõtetele, kellel on vaja internetist tellitud tooted kiirelt kliendini toimetada. Selleks ongi robotid eriti head, kuna suudavad tellimuste komplekteerimisprotsessi kiirendada ja samuti on selline ladu võimalik paigaldada ka näiteks linnakeskkonda, kuna see võtab palju vähem ruumi kui traditsiooniline riiulisüsteemiga ladu.

StrongPointi andmed näitavad, et automatiseeritud laolahendused kiirendavad külmutatud toodete komplekteerimist kuni 3,5 korda, aitavad kokku hoida 60% laoruumi ja vähendada energiatarbimist 40%. Lisaks tasub ära märkimist, et kuna lahendust kasutades ei pea inimesed enam jahedas ruumis ringi liikuma, saab vältida ka külmetamist ja ebamugavaid töötingimusi laotöötajate jaoks.

StrongPointi Eesti haru võtmekliendihalduri Anton Martšenko sõnul soovivad kaupmehed enda tooteid aina kiiremini ja efektiivsemalt klientideni toimetada ning automaatsed robotlaod on selle juures järgmiseks loogiliseks sammuks. Kuna AutoStore lahenduse abiga saab väga palju ruumi kokku hoida, siis on võimalik laod paigaldada ka kohtadesse kuhu traditsioonilise laohoone ehitamine ei oleks mõistlik.

Seni on saanud antud laolahendust kasutada vaid toodetega, mida tohib hoiustada toatemperatuuril, kuid arendus avab kaupmeeste jaoks uusi võimalusi ka külmakauba ladustamisel. Edukas paigaldus Norras on tekitanud juba huvi ka Baltikumi kaubandusettevõtete seas.