Maxima napsas pikaaegse kogemusega personalijuhi konkurendilt

Maxima eesmärk on pakkuda töötajatele tugevat ja toetavat töökeskkonda ning Tero rolli keskmes on just nende väärtuste edasiarendamine – olgu selleks töötajate heaolu parandamine, arenguvõimaluste laiendamine või tugevama meeskonnakultuuri kujundamine. „Ootan põnevusega võimalust kaasa aidata Maxima edasisele arengule ning luua keskkond, kus inimesed tunnevad end väärtustatuna ja saavad oma oskusi rakendada parimal moel. Inimesed on iga organisatsiooni süda ning minu eesmärk on toetada nende arengut ja heaolu, et koos saavutada suurepäraseid tulemusi,“ jagas Tero.