Euroopa Komisjon annab autotootjatele ajapikendust. Autofirmade aktsiad hakkasid seepeale tõusma

„Eesmärgid jäävad samaks, kuid see tähendab tööstusele rohkem hingamisruumi ja rohkem selgust, ilma, et kokkulepitud eesmärke muudetaks,“ sõnas von der Leyen. Nii annab Euroopa Liit autotootjatele kolm aastat aega, et täita CO 2 heitkoguste vähendamise eesmärke, mida autofirmad oleksid pidanud täitma selleks aastaks.

Sihtotstarbeline muudatus, millega antakse autosektorile paindlikkust 2025. aasta heitkoguste eeskirjade raames, esitatakse von der Leyeni sõnul hiljem sel kuul. Muudatused tähendavad tegelikult seda, et autotootjad võivad käesoleval aastal eesmärgi täitmata jätta, kui nad ületavad selle kahe järgmise aasta jooksul.

Euroopa autotootjad on olnud hädas nende täitmisega, kuna elektriautode müük ei edenenud mullu oodatud tempos, mistõttu muutus eesmärkideni jõudmine keeruliseks ja see oleks tähendanud miljardeid eurosid trahve. Näiteks on Volkswagen hoiatanud, et nendele tähendanuks see umbes 1,5 miljardi eurost miinust. Teisalt on näiteks autofirma Volvo kutsunud üles eesmärke hoidma, et pakkuda kindlust nendele, kes on juba väga palju investeerinud uutesse tehnoloogiatesse. Firma juht Jim Rowan viitas, et uued standardid olid pikalt juba ette teada, mis andis tööstusele aega kohaneda.

Vabaühenduse European Federation for Transport and Environment tegevdirektor William Todts kritiseeris otsust, sõnades Bloombergile, et see paradoksaalselt õõnestab Euroopa autotööstuse konkurentsivõimet, kuna seeläbi jäädakse veelgi rohkem Hiina autotootjatest maha, samal ajal premeerides mahajääjaid.

Kavandavatele muudatusettepanekutele peavad alla kirjutama liikmesriigid ja Euroopa Parlament. Komisjon kavatseb kolmapäeval avaldada oma täpsema tegevuskava, kuidas aidata Euroopa raskustes olevat autotööstust.

Euroopa autotootjate aktsiad tõusid pärast uudist, kui näiteks Volkswageni aktsia on täna päraslõunase seisuga tõusnud 4,3%, Renault 2,3%, Mercedes-Benz 2% ning BMW 1,5%. Sektorit koondav ETF SXAP on täna tõusnud 1,3%. Selle abil on Saksa börsiindeksil DAX täna viimaste aastate üks parimaid päevi, kui indeks on kerkinud 2,5%, millele on oluliselt küll kaasa aidanud ka kaitsetööstusettevõtte Rheinmetalli 14%-ne tõus.

