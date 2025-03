Kui kaugel on Tallinna Sadama mereäärsed Vanasadama ala arendused?

A-terminali rekonstrueerimine on viimane meie oma objekt. See ei ole odav. Vana terminal jääb töötama, kuni ehitame selle ette uue terminali. Uue terminali valmimise järel on trammipeatus peaaegu otse ukse ees. Autod ja taksod suunatakse maa alla. Vana terminal võetakse seejärel maha ja sinna suunatakse osa liiklust ja bussid. Sellel aastal valmib uue terminali tehniline projekt ehk juba detailsed joonised.