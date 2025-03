Kulud versus tulud: mis juhul tasub kodulaenu refinantseerida?

„Viimaste aastate hinnakasv on tõuganud inimesi otsima kokkuhoiukohti. Üheks selliseks on laenuintressid, mida tasub iga mõne aja tagant üle vaadata. Refinantseerimine on selleks sobiv viis,“ ütles Citadele Eesti jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „Kodulaenu refinantseerimine tähendabki seda, et kui teine pank pakub sinu laenule paremaid tingimusi, lähed oma laenuga sinna üle või näiteks tõstad kaks kodulaenu ühe laenu alla kokku.“

Mis juhul kodulaenu refinantseerida?

Hakiaineni sõnul saavad kodulaenu refinantseerimisest suurima võidu need, kelle leping on vanem: „Laenuintress koosneb pangamarginaalist ja euriborist. Mõnda aega tagasi olid pankade pakutavad marginaalid enamasti kõrgemad ja euribor suhteliselt madal. Nüüd, kus euribor on vahepeal teinud suure hüppe ja taas langemas, väljastatakse uusi laene paremate tingimuste ning veel hetkel madalama marginaaliga.“ Samuti võib refinantseerimine kasu tuua juhul, kui inimene on eluaset märgatavalt renoveerinud või parandanud energiatõhusust ning sellega kinnisvara väärtust tõstnud. See muudab korteri või maja panga silmis atraktiivsemaks.

Mis kulud võivad refinantseerimisega kaasneda?

Hakiaineni sõnul tasub meeles pidada, et refinantseerimisega kaasnevad ka kulud. „Mõnel juhul võivad kulud saadud kokkuhoiu ära nullida, eriti kui marginaali muutus ei ole eriti suur,“ lausus Hakiainen. Näiteks võivad kaasneda refinantseerimisega lepingutasu ning notari ja värske hindamisakti kulud. „Tihti on nõue, et inimene peab kodulaenu üle tuues võtma uue panga oma kodupangaks. Enne seda tasub üle vaadata igapäevapanganduse tingimused ja võimalused: hinnad ja tooted; kas on olemas mugav mobiiliäpp, kaardiga kaasnevad kindlustused ja näiteks lojaalsusprogramm, millega koguda punkte ja saada nende eest auhindu.“

Hakka säästma kohe